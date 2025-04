Europa: Oltre 1,2 milioni di persone firmano petizione chiedendo sostegno finanziario per gli aborti - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 apr - Ogni paese ha fissato soglie per il numero di firme, a seconda delle dimensioni della popolazione, e le campagne devono ottenere il sostegno di almeno sette paesi dell'UE per essere prese in considerazione.

'Per questa iniziativa pro-choice, 19 dei 27 Stati membri hanno superato la soglia prestata. Cio' includeva oltre 12.500 persone provenienti dall'Irlanda, molto piu' della soglia di 9.165 - si legge nel servizio -.Il maggior numero di firme per popolazione proveniva dalla Slovenia (oltre 65.000) dove e' iniziata la campagna. Oltre 200.000 hanno firmato l'iniziativa in Francia, con oltre 150.000 provenienti da Germania e Italia. Bulgaria, Lussemburgo e Lituania hanno avuto la percentuale piu' bassa di firme'.

Sebbene questa particolare campagna abbia raccolto con successo le firme richieste, e' solo l'undicesima iniziativa dei cittadini europei a farlo da quando e' iniziata 13 anni fa. 'In quel periodo, 95 iniziative sono fallite - 68 non sono riuscite a ottenere le firme richieste e 27 sono state ritirate dai loro iniziatori - su un totale di 119 accettate dalla Commissione europea per raccogliere le firme - continua il servizio -.La campagna pro-choice non e' ancora finita in quanto il passo successivo una volta che la raccolta delle firme si chiude piu' tardi oggi e' la verifica. Una volta fatto, e ci sono almeno un milione di firme rimanenti, allora My Voice, My Choice puo' inviarlo alla CE per l'esame. La Commissione ha quindi sei mesi per rispondere ufficialmente.

