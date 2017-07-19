Europa: nomadi digitali, Romania indietro nonostante le attrattivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 Ott - Il fenomeno dei nomadi digitali cresce e interessa diversi Paesi dell'Ue.

Nonostante questo fatto molti centri, con alte potenzialita', non riescono a fare decollare queste iniziative. A raccontarlo e' un servizio pubblicato si hotnwes.ro nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'La Romania e' tra le destinazioni piu' attraenti al mondo per i nomadi digitali, offrendo internet veloce, costi accessibili, paesaggi variegati e una vita urbana dinamica - racconta il servizio -. E sebbene esista un visto specificamente dedicato ai nomadi digitali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze afferma di "non aver riscontrato finora alcun reale interesse per il visto" e che non e' nemmeno ufficialmente promosso. In altri paesi europei, tuttavia, il numero di coloro che richiedono questo visto, contribuendo cosi' all'economia del paese, e' aumentato di anno in anno. E' persino triplicato'. Ricordando che da tempo e' stato inserito, nei diversi Paesi, il visto per i nomadi digitali, il servizio fornisce qualche numero: 'Nel 2024 la Croazia ha accolto 629 nomadi digitali, provenienti da Stati Uniti, Russia e Ucraina. Un numero in aumento rispetto all'anno precedente, quando ne erano stati concessi 532, ma in calo rispetto al 2022, quando ne erano.

stati concessi 780'. Col - Mad

