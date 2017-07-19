Europa: nomadi digitali, Romania indietro nonostante le attrattivita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - Il fenomeno dei nomadi digitali interessa anche gli altri Paesi dell'Ue. E' il caso della Spagna che 'ha introdotto i visti per i nomadi digitali nello stesso anno della Romania, e dove i numeri sono molto piu' alti. Nel 2024, sono stati concessi 27.875 visti per i nomadi digitali. Il numero e' quasi triplicato rispetto all'anno precedente, quando ne erano stati concessi 9.568'.

Secondo i dati di El Confidencial, la maggior parte dei nomadi digitali proveniva dal Nord America, ovvero dagli Stati Uniti o dal Canada, ma anche da paesi del Sud America.

'E danno un contributo importante all'economia del Paese, sottolinea la pubblicazione spagnola'. Nella regione dell'Estremadura, situata al confine con il Portogallo, le autorita' hanno offerto fino a 15.000 dollari a coloro che hanno deciso di trasferirsi e lavorare nella regione. In Grecia, un Paese che ha iniziato a rilasciare visti di questo tipo nel 2021, un anno prima della Romania, il numero di visti di questo tipo e' aumentato di anno in anno.

'Nel 2022, ha rilasciato 191 visti di questo tipo e nel 2023 136. Nel 2024, tuttavia, il numero di coloro che hanno richiesto o ottenuto un visto per nomadi digitali e' salito a 2.200'.

