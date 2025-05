Europa: nei Paesi dell'Ue crisi di vocazioni e fedeli, l'approfondimento di Pulse

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - E' crisi di vocazioni nei Paesi dell'Ue dove diminuisce il numero di sacerdoti della chiesa cattolica. A descrivere questo scenario e' un servizio pubblicato su derstandard.at nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'In generale, il numero di cattolici e' diminuito in molti paesi europei - si legge nel servizio -. In Germania, ad esempio, nel 2024 la Germania federale e' scesa per la prima volta sotto i 20 milioni (19,8), come annunciato dalla Conferenza episcopale tedesca alla fine di marzo. All'inizio di aprile si diceva anche che le persone senza confessione rappresentavano una quota maggiore della popolazione tedesca rispetto ai cattolici e ai protestanti - anche questa e' una novita' assoluta. E nel 2024 sono stati ordinati solo 29 nuovi sacerdoti, il che significa un minimo storico'.

Nel servizio viene evidenziato che 'in Austria, anche il numero di membri delle chiese cattoliche si e' notevolmente ridotto negli ultimi decenni. Secondo la Conferenza episcopale, nel 2023 c'erano 4,6 milioni di cattolici, che corrispondevano al 50,9 per cento della popolazione totale.

Nel 2003, cioe' 20 anni prima, erano ancora 5,7 milioni, allora piu' dell'80 per cento della popolazione'. Discorso analogo per la Spagna, 'che e' considerata cattolica per in tonda, i numeri sono diminuiti rapidamente'. 'Secondo il Centro di ricerca sociologica con sede a Madrid, ad aprile solo il 18,8 per cento degli intervistati ha dichiarato di essere cattolico praticante. Il 36,6 per cento si considera cattolici non praticanti - prosegue il servizio -. Il 55 per cento, complessivamente, e' molto lontano dall'e piu' del 90 per cento che e' stato indicato nel 1978 nei confronti di questo istituto di ricerca. E gia' nel 2023 El Confidencial ha riferito che la Spagna ha perso un milione di giovani cattolici negli ultimi 20 anni'.

Col-Mad

(RADIOCOR) 24-05-25 15:46:33 (0389) 5 NNNN