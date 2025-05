Europa: nei Paesi dell'Ue crisi di vocazioni e fedeli, l'approfondimento di Pulse -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - Il servizio, realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE prosegue con gli altri Paesi dell'UE.

'In Ungheria si svolge qualcosa di simile. Secondo il censimento del 2023, circa 2,9 milioni di persone hanno dichiarato di essere cattoliche. Rispetto al censimento del 2011, cio' ha significato un calo di circa 985.000 persone o poco meno di nove punti percentuali'. Il servizio prosegue anche con la Grecia dove 'domina la Chiesa ortodossa'. 'Il numero di cattolici e' aumentato da 50.000 nel 1990 a circa 250.000 negli ultimi anni. Secondo il media greco Efsyn, va notato che molti stranieri cattolici vivono nel paese come migranti o rifugiati - prosegue ancora -. Circa 40.000 polacchi o 45.000 filippini. Questo significativo aumento, soprattutto nell'area metropolitana di Atene, fa si' che in Grecia manchino chiese e anche sacerdoti'. Anche in Francia i cattolici e i sacerdoti stanno diminuendo, anche se nel 2024 e' stato segnalato un piccolo boom di battesimi per adulti.

Stesso discorso per la Lituania dove 'la Chiesa cattolica si sta riducendo'. 'Secondo il media lituano Delfi - continua ancora il servizio -, le ragioni di questa tendenza sono una crescente secolarizzazione, innescata, tra l'altro, dal distacco dei giovani dalla religione, problemi di immagine della Chiesa cattolica da vari scandali o anche dalla globalizzazione'.

Col-Mad

(RADIOCOR) 24-05-25 15:48:56 (0390) 5 NNNN