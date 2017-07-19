Europa: nei Paesi dell'Ue acque sicure e balneabili nel 96% dei casi - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 Ago - In Italia la situazione sembra essere in linea con il quadro europeo.

Tutte le regioni 'presentano una qualita' delle acque di balneazione costiere complessivamente molto alta, con percentuali di costa in classe 'eccellente' o 'buona' sempre superiori al 90% (le differenze su questi valori sono attribuibili anche alle specifiche caratteristiche territoriali di ciascuna regione)'. Le percentuali piu' elevate di costa 'eccellente' si trovano in Puglia con una percentuale del 99,7%, in Friuli-Venezia Giulia con il 99,6%, Sardegna con il 98,7%. ne e negli scarichi a mare. In Austria si contano 260 siti di balneazione ufficialmente riconosciuti come 'acque di balneazione Ue', monitorati regolarmente secondo criteri europei uniformi, inclusi indicatori batteriologici, visibilita' e temperatura. 'I controlli sono effettuati dalle autorita' distrettuali, con il supporto dell'Agenzia per la salute e la sicurezza alimentare (AGES), che gestisce anche un database nazionale in collaborazione con il Ministero della Salute - si legge nel servizio -. Nel 2024 il 95,8% dei laghi e fiumi analizzati ha raggiunto la 'qualita' eccellente' e non sono segnalati corpi idrici con criticita' croniche, ma solo occasionali problematiche temporanee'. Poi la Spagna. 'Durante la stagione balneare 2025, l'87,6% delle aree monitorate e' stato classificato come 'eccellente' e il 95,9% ha rispettato gli standard minimi Ue - racconta ancora il servizio -. Il sistema di controllo e' coordinato dal Ministero della Salute, mentre le comunita' autonome e i comuni effettuano i prelievi periodici e trasmettono i dati al sistema nazionale. Tuttavia, il rapporto 'Bandiere Nere 2025' dell'organizzazione Ecologistas en Accio'n ha segnalato 48 spiagge con criticita' ambientali, legate soprattutto a urbanizzazione costiera, scarichi e carenze nei sistemi di depurazione, inquinamento da rifiuti e plastica, opere portuali mal gestite e problemi di coordinamento tra autorita' locali, regionali e nazionali,.

che ritardano o bloccano interventi di ripristino'. Col - Mad

