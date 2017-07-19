Europa: nazifascismo nei Paesi dell'Ue, tema al centro del dibattito internazionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 nov - Il servizio prosegue argomentando che 'nonostante le differenze nazionali, l'antifascismo rimane un linguaggio politico riconoscibile, che continua a rappresentare una delle principali forme di opposizione alla radicalizzazione della destra in Europa'. Quindi il caso Italiano dove l'antifascismo e' un tema centrale delle discussioni. 'Le attivita' delle associazioni Antifa spaziano dalle manifestazioni di piazza ai progetti culturali, dalle azioni di solidarieta' alle campagne contro cortei o commemorazioni dell'estrema destra - prosegue - . A ottobre, il tema e' tornato di attualita', quando il giornalista Alessandro Sahebi ha denunciato di essere stato aggredito, mentre era con moglie e figlio, 'perche' con indosso una felpa antifascista'. L'Anpi, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, resta il punto di riferimento simbolico e storico di questo fronte, anche se non coincide con le frange piu' radicali. L'associazione ha piu' volte ribadito che la sua missione e' 'trasformare il bagaglio di valori che hanno costituito l'asse portante della Costituzione - democrazia, liberta', uguaglianza, lavoro, solidarieta', pace - in impegno civile quotidiano'.In Francia, il movimento antifascista contemporaneo nasce negli anni Ottanta, quando diversi gruppi radicali iniziano a definirsi esplicitamente 'antifa'. 'In Spagna, il movimento antifascista e' un insieme ampio e decentralizzato di collettivi, assemblee e reti locali impegnate contro il fascismo, il razzismo e l'estrema destra. Le principali citta', come Madrid, Barcellona, Valencia, Saragozza e Bilbao, ospitano gruppi organizzati in modo autonomo ma spesso interconnessi, che uniscono l'impegno politico con attivita' culturali e comunitarie'. In Austria, l'antifascismo non e' un movimento unitario, ma una rete di associazioni, collettivi e singoli cittadini che collaborano su iniziative comuni. Le attivita' spaziano da seminari e dibattiti educativi fino a manifestazioni contro eventi organizzati dall'estrema destra.'In Grecia, il movimento antifascista contemporaneo ha assunto una forma organizzata dopo l'ingresso in parlamento del partito neonazista Alba Dorata nel 2012 - prosegue il servizio -. La nascita di coordinamenti locali e nazionali ha rappresentato una risposta diretta alla violenza politica e alle aggressioni contro migranti e attivisti'. Nella Repubblica Ceca, l'antifascismo e' rimasto a lungo un tema marginale, confinato ai circuiti anarchici e ai movimenti giovanili. Col.

