Europa: monopattini elettrici, tra norme sfide e regole nei Paesi dell'Ue - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mag - Ci sono poi i casi degli altri Paesi europei. In Austria, prosegue il servizio realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE, le regole ci sono ma le multe non sembra bastino.

'Vienna ha vissuto una vera e propria esplosione dei monopattini elettrici negli ultimi anni, accompagnata da un acceso dibattito politico e sociale - si legge -. La citta', dopo aver tollerato per un periodo una diffusione incontrollata del servizio, e' intervenuta nel 2023 con una regolamentazione piu' severa. Oggi i monopattini in sharing non possono piu' essere lasciati sui marciapiedi: devono essere parcheggiati in circa 400 aree designate oppure in appositi spazi per auto, se segnalati. Il numero di operatori e' stato drasticamente ridotto da nove a due, e il parco mezzi si e' dimezzato, passando da 9milla a circa 4mila unita'. Nonostante le nuove norme, i problemi di convivenza urbana non sono scomparsi. In meno di due anni sono state registrate oltre 50mila multe per parcheggi irregolari'.

In Spagna la diffusione dei monopattini elettrici ha seguito una traiettoria molto simile a quella italiana, con un boom iniziale non accompagnato da regole chiare, seguito da una fase di stretta normativa. 'In Irlanda i monopattini elettrici sono stati formalmente vietati fino al 2024, anno in cui e' entrata in vigore la prima normativa nazionale'.

Col-Mad

