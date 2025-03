Europa: modello per la politica migratoria dell'Ue dall'accordo Danimarca-Kosovo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mar - L'accordo tra Danimarca e Kosovo siglato nel 2021, ma non ancora implementato, con cui si prevede per la Danimarca un parziale utilizzo della prigione kosovara di Gjila, potrebbe condizionare il dibattito sulla politica migratoria dei 27 Paesi dell'Ue nei prossimi mesi. A prospettare questo scenario e' un servizio realizzato da Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE. ' L'accordo permette, in sostanza, a uno stato membro dell'Unione europea di inviare detenuti dalla cittadinanza straniera in un Paese terzo esterno all'UE per scontare la pena, o anche nell'attesa del rimpatrio - ricostruisce il servizio -. E' un accordo finora poco considerato nel dibattito pubblico europeo che, con tutti i suoi rischi e punti controversi, potrebbe fungere da modello per l'esternalizzazione dei centri per il rimpatrio di persone migranti provenienti da Paesi esterni all'Ue'.

L'intesa del 2021 prevede 'il trasferimento di 300 detenuti nell'istituto penitenziario di Gjilan - tutti cittadini stranieri che stanno scontando attualmente una pena in Danimarca, "comprese persone a cui e' stato imposto un provvedimento di espulsione" e persone "in custodia" per l'esecuzione di tale provvedimento'.

Col-Mad

