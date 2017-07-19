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            Europa: maltrattamento animali, non tutti i Paesi si comportano allo stesso modo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Non tutti i Paesi dell'Ue si comportano allo stesso modo nella tutela e difesa degli animali. A raccontarlo e' un servizio pubblicato su Der standard nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

            'Mentre alcuni paesi dell'Unione Europea (UE) considerano crudele tenere i cani legati a una gabbia e lo hanno vietato - si legge nel servizio -, in Lituania non c'e' fretta di farlo. Gli esperti di benessere animale concordano unanimemente sul fatto che in Lituania legare un cane a una gabbia e' ancora comune'. Affinche' un emendamento alla legge che vieta di legare gli animali a una gabbia possa essere preso in considerazione nel Seimas, sono necessarie almeno 50.000 firme di residenti. Ecco perche' l'organizzazione non governativa "Iniziative per il benessere degli animali" ha lanciato una petizione, che puo' essere firmata fino a.

            ottobre 2026. Col - Mad

            (RADIOCOR) 22-03-26 12:51:32 (0195) 5 NNNN

              


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