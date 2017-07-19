Europa: malattie professionali, stretta per tutelare esposti a sostanze pericolose

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 Ago - Il numero delle malattie sorte dopo un periodo di esposizione a sostanze pericolose cresce e arriva la stretta. Per questo motivo la Commissione europea ha proposto salvaguardie piu' rigorose per chi lavora in condizioni di elevata esposizione a elementi chimici. A raccontarlo e' un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'L'obiettivo e' prevenire 1,7 mila casi di cancro ai polmoni e 19 mila altre malattie gravi nei prossimi 40 anni - si legge nel servizio -.Tra gli elementi da tenere sotto osservazione, ma soprattutto per cui sono raccomandati dei limiti di esposizione ci sono il cobalto, i composti di i cobalto inorganico, gli idrocarburi policiclici aromatici ('IPA') e l'1,4-dioxane. I fumi di saldatura vengono anche aggiunti nell'ambito del CMRD'. 'Queste nuove misure - si legge nel servizio che cita un documento di Eurostat - potrebbero far risparmiare sino a 1,16 miliardi di euro in costi sanitari e migliorare significativamente la qualita'.

della vita dei lavoratori e delle loro famiglie'. Col - Mad

