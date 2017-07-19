Europa: malattie professionali, stretta per tutelare esposti a sostanze pericolose -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ago - Quindi l'illustrazione dei casi e dei diversi scenari in cui le misure dovrebbero andare ad agire. 'Nel caso del Cobalto e composti inorganici, che sono comunemente usati nella produzione di batterie, in particolare per veicoli elettrici, e processi di produzione per magneti e metalli duri, 'il limite proposto e' di 0,01 mg/m per le particelle che possono essere respirate attraverso il naso e la bocca e 0,0025 mg/m per le particelle piu' fini che possono raggiungere piu' in profondita' nei polmoni'. I limiti di transizione (0,02 mg/m e 0,0042 mg/m) 'danno alle industrie sei anni per adattarsi'.

NOn solo: 'Per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici che si trovano tipicamente 'in industrie come la produzione di acciaio, ferro e alluminio e sono presenti anche nei fumi di saldatura', il valore limite proposto e' 0,00007 mg/m. Nell'elenco degli elementi c'e' anche 1,4-diossano, la sostanza usata come solvente nella produzione chimica e tessile e nei detergenti domestici. Il limite generale proposto e' di 7,3 mg/m con un limite di esposizione a breve termine di 73 mg/m. E' anche suggerito un limite biologico'. Attenzione particolare ai fumi di saldatura che 'possono contenere sostanze nocive come composti di cromo, nichel e cadmio, che sono classificati come cancerogeni'. Poi l'indicazione di quanto portano avanti i diversi Stati e le misure messe in campo, dall'Italia alla.

Spagna. Col - Mad

