Europa: Lotta all'obesita', come si comportano i Paesi dell'Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 Mag - Dal supporto psicologico all'aiuto del nutrizionista. L'obesita' e' un problema e i diversi centri dell'Ue si attivano per affrontarla anche se, non manca qualche eccezione. E' quanto racconta un servizio del sito hvg.hu realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE. Nel servizio si parla del fatto che in Ungheria le persone obese vengono penalizzate mentre nel resto dell'Europa aiutate anche dallo Stato. Nel servizio viene ribadito che 'e' necessaria una strategia concertata, perche' negli ultimi decenni la popolazione europea e' diventata obesa in maniera allarmante e questa tendenza sta peggiorando. Si stima che un miliardo di persone in tutto il mondo siano in sovrappeso e che il 53 percento della popolazione dell'Unione Europea soffra di problemi di peso'.

L'obesita' colpisce in modo diverso donne e uomini, 'e anche persone di diverse fasce d'eta' (con l'avanzare dell'eta', sempre piu' persone sono in sovrappeso). Molti fattori (stato sociale, luogo di residenza, istruzione) influenzano lo sviluppo di un peso corporeo sano (o superiore ai limiti di salute)'.

