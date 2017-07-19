Europa: lotta all'Aids, come si comportano i Paesi dell'Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 dic - Tra prevenzione e comportamenti 'corretti', diagnosi precoci e informazione. La lotta all'Aids non si ferma ma non tutti i Paesi dell'Ue si comportano allo stesso modo. A descrivere questo scenario e' un servizio pubblicato su hvg.hu nell'ambito del progetto internazionale PULSE. Il servizio evidenzia il fatto che 'mentre i decessi correlati all'HIV stanno diminuendo a livello globale, l'Europa e' l'unica regione in cui il numero di decessi per complicazioni del virus e' aumentato tra il 2010 e il 2022, come rivelato alla conferenza sull'AIDS tenutasi a Parigi in ottobre'. Secondo gli esperti intervistati nell'ambito del servizio e' necessario che ci sia maggiore attenzione verso il problema.Nel 2024 rispetto al 2023 si e' registrato un calo ma un aumento si e' registrato in 11 Paesi, 'il che - sottolinea il servizio - dimostra che il calo e' disomogeneo'. 'L'epicentro dell'epidemia e' l'Europa orientale - prosegue ancora -: qui si registrano 27,2 nuovi casi ogni 100.000 persone, circa cinque volte la media dell'Europa occidentale e centrale e dell'UE. Gli specialisti in malattie infettive in Romania parlano di sottodiagnosi, sebbene il trattamento sia disponibile con farmaci moderni. I gruppi ad alto rischio includono tossicodipendenti, prostitute e persone che convivono con piu' partner'.

