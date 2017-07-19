Europa: lotta all'Aids, come si comportano i Paesi dell'Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 dic - Ci sono poi i casi specifici, come quello che riguarda l'Ungheria. 'Tra la data ufficiale della comparsa del virus, ovvero il 1985, e marzo 2024 sono state registrate 4.960 persone infette da HIV (di cui 3.870 uomini, 489 donne, 601 di sesso non noto), secondo l'Istituto Nazionale di Sanita' Pubblica. Il numero annuo di nuove infezioni nel primo trimestre del 2024 era di 47, si legge nel servizio.

Il numero reale di persone colpite potrebbe essere molto piu' alto: secondo le stime, il numero di persone affette da HIV asintomatiche ma non diagnosticate potrebbe essere da tre a quattro volte superiore al numero di casi registrati'. Non solo: 'I dati ufficiali mostrano una media di 200-300 nuove infezioni all'anno; secondo un dato del 2025, anche il numero di nuove diagnosi rientra in questo intervallo - prosegue ancora il servizio -. Questi dati indicano che, sebbene l'HIV sia relativamente raro in Ungheria, rispetto ai tassi dell'Europa occidentale e centrale, le infezioni sono stagnanti, senza un chiaro declino in vista'. Poi la Bulgaria dove vengono organizzate 'diverse campagne nazionali di prevenzione ogni anno il 1 dicembre, il 14 febbraio, la terza domenica di maggio e anche in estate, con test e informazioni gratuiti'. 'Nonostante cio', secondo un sondaggio di Salute Senza Frontiere in Bulgaria, l'accettazione sociale e' drammaticamente bassa - si legge ancora -: solo un quarto della popolazione sarebbe disposto a fare amicizia con una persona sieropositiva e solo il 3% sposerebbe una persona infetta'.

In Spagna, nel 2023 sono stati registrati 3.196 nuovi casi.

'L'80,7% dell'infezione e' trasmesso per via sessuale, di cui il 55% tra uomini. Il tasso di trasmissione eterosessuale e' del 25,7% e quello dell'uso di droghe per via endovenosa e' dell'1,7% - prosegue il servizio -. Un terzo delle diagnosi riguarda la fascia di eta' 25-34 anni, con un tasso particolarmente elevato nella fascia di eta' 30-34 anni'.

