Europa: lotta al fumo, in Danimarca iniziativa per divieto nicotina dal 2035 -2

Anche 'Charlotte Pisinger ha citato questa direttiva come un ostacolo in una conversazione telefonica con Die STANDARD - prosegue il servizio -. La dottoressa e' la prima docente danese di prevenzione del tabacco e sostiene la campagna di divieto. "Al momento non e' possibile, ma ovviamente deve esserlo a un certo punto", ha affermato l'esperta. La Direttiva UE sul tabacco e' attualmente in fase di revisione e la Danimarca ha ora l'opportunita' di chiedere agli Stati membri di decidere autonomamente fino a che punto intendono spingersi con i loro divieti'.

Fino agli anni '70, era normale fumare ovunque in Danimarca, compresi molti spazi pubblici. Nonostante diverse importanti campagne, divieti e iniziative nei decenni successivi, il fumo e' stato vietato nei ristoranti, nei bar e sui mezzi pubblici solo nel 2007.

'Oggi, quasi una persona su cinque fuma quotidianamente o occasionalmente, e i prodotti del tabacco come lo snus e le sigarette elettroniche sono diventati molto piu' popolari di prima, soprattutto tra i giovani. In questo contesto, le nuove normative sul tabacco entrate in vigore il 1 luglio sono particolarmente rilevanti - si legge ancora -. I prodotti a base di nicotina non devono piu' avere l'odore o il sapore di caramella, ma solo di tabacco e mentolo. Allo stesso tempo, ogni bustina di nicotina puo' contenere un massimo di nove milligrammi di nicotina e la confezione deve essere neutra. Secondo il Ministero dell'Interno e della Salute, questi requisiti entreranno pienamente in vigore dal 2026'. Una leva che potrebbe dissuadere i giovani, come sottolineano gli esperti che in merito sono abbastanza.

