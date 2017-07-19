Europa: lotta al bracconaggio di uccelli, come si comportano i Paesi dell'Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 Set - Cresce il fenomeno del bracconaggio di uccelli nei Paesi dell'Ue. A raccontare quanto avviene nelle diverse regioni dell'Europa e' un servizio pubblicato dal giornale online hvg.hu nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'La maggior parte dei paesi europei e' in ritardo nell'adozione di misure contro il bracconaggio illegale di uccelli - si legge nel servizio -.Il rapporto di quest'anno di The Killing 3.0, BirdLife International e delle ONG EuroNatur, che analizza le azioni contro l'uccisione illegale di uccelli nella regione dell'Europa centrale e del Mediterraneo, traccia un quadro preoccupante. Mostra come i paesi si stanno muovendo verso l'obiettivo fissato dalla cosiddetta Strategia di Roma di dimezzare il numero di uccelli uccisi a causa dell'uccisione illegale di uccelli entro il 2030'. Il rapporto esamina un totale di 46 paesi e conclude che 'solo 8 paesi stanno compiendo progressi significativi'. Nei paesi della regione dell'Europa centrale, tra cui l'Ungheria, il livello di raccolta dati e le risposte delle autorita' sono significativamente al di sotto di quanto necessario, la valutazione dell'entita' e delle cause della distruzione degli uccelli rimane debole e la mancanza di standard uniformi ostacola notevolmente le analisi comparative. 'E' particolarmente preoccupante per il nostro Paese che, secondo il progetto SWiPE, specializzato nell'analisi delle cause legali in materia di conservazione della natura in Svizzera, l'84% dei reati contro la natura rilevati in Ungheria non sia stato indagato o non sia stato portato in tribunale durante il periodo esaminato tra il 2016 e il 2020 - si legge nel servizio -. Cio' dimostra chiaramente che, nonostante l'esistenza di una tutela giuridica di principio, l'attuazione pratica e' significativamente carente'.

Col-Mad

