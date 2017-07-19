Europa: lotta al bracconaggio di uccelli, come si comportano i Paesi dell'Ue - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Il servizio fa un confronto con gli altri Paesi dell'Ue. Il paragone mostra che 'l'Ungheria si trova in una posizione piu' favorevole rispetto ad alcuni dei suoi vicini in determinate aree, ma non e' considerata all'avanguardia'. Quindi gli esempi: 'Slovacchia e Romania stanno affrontando problemi simili, ma le organizzazioni slovacche per la conservazione della natura sono diventate piu' attivamente coinvolte nei sistemi di monitoraggio e raccolta dati, mentre nel nostro Paese l'incompletezza dei database e la carenza di risorse statali continuano a rappresentare un problema serio'. Una maggiore pressione mediatica si registra in Croazia, mentre l'Austria ha adottato misure piu' incisive. 'L'Italia e' nella situazione peggiore, con 5,6 milioni di uccelli uccisi illegalmente in una sola stagione - ricostruisce -. Questo perche' gli italiani si aggrappano ostinatamente a tradizioni come le trappole (reti, stick di colla, trappole a scatto) e i dispositivi che imitano il suono, utilizzati per uccidere un gran numero di uccelli'. Passi avanti, spiega il servizio, ne sono stati compiuti e in diversi Paesi c'e' stato anche un inasprimento delle pene. Inoltre e' aumentato il grado di collaborazione tra istituzioni e organizzazioni di volontariato. Inoltre un supporto potra' venire, auspica il servizio, anche dall'uso dell'intelligenza artificiale.

Col-Mad

