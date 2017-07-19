Europa: lavoro e malattia, nei Paesi dell'Ue regole e tutele differenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 giu - Quando un lavoratore dipendente si ammala scatta la cosiddetta malattia. Non tutti i Paesi dell'Ue pero' si comportano allo stesso modo. E il funzionamento di questo sistema varia di Paese in Paese e a seconda del contratto di lavoro. A raccontare quanto avviene e' un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'In Italia il sistema dei congedi per malattia e' regolamentato dai contratti nazionali di lavoro - racconta un esperto intervistato -. E' con l'applicazione dei contratti che viene poi gestito il sistema di lavoro, compresa la malattia il cui funzionamento non e' uguale per tutte le categorie, ma varia a seconda del settore'. Il pagamento della malattia per operai agricoli a tempo determinato richiede almeno 51 giornate di lavoro agricolo nell'anno precedente (o in corso prima della malattia). L'Inps (l'Istituto nazionale di previdenza sociale) paga il 50% della retribuzione dal quarto al 20esimo giorno e il 66,66% dal 21esimo al 180esimo giorno. Per il pagamento della malattia nei primi tre giorni si rimanda al contratto nazionale di lavoro. Molto spesso, pero', i primi tre giorni di malattia non vengono pagati. La situazione e' diversa in altri settori. 'Se prendiamo il caso dei metalmeccanici - aggiunge l'esperto - scopriamo che il lavoratore che va in malattia percepisce l'indennizzo per tutti i giorni. I primi tre sono a carico dell'azienda che, molto spesso, anticipa anche gli altri, per essere poi rimborsata dall'Inps'.

Differente e' il caso dei dipendenti del servizio pubblico 'In questo caso la malattia viene pagata in toto dalla pubblica amministrazione'.

Col-Mad.

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