Europa: lavoro e malattia, nei Paesi dell'Ue regole e tutele differenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 giu - C'e' poi il caso degli altri Paesi europei. 'Se in alcuni Stati i primi giorni di malattia non sono retribuiti per scoraggiare gli abusi, in altri la copertura economica scatta immediatamente - prosegue il servizio -. Differenze emergono anche sul fronte della burocrazia: accanto a sistemi completamente digitalizzati sopravvivono procedure che richiedono certificati, autorizzazioni e visite ripetute. Ecco una panoramica delle principali regole in vigore in alcuni Paesi europei'. In Romania da febbraio 2025 il primo giorno di malattia non e' piu' retribuito. Il governo ha motivato la scelta con la necessita' di contrastare il fenomeno delle assenze ritenute fraudolente. Dopo le proteste e il dibattito pubblico, il Parlamento e' intervenuto introducendo alcune eccezioni: i pazienti ricoverati, le emergenze mediche e le persone affette da gravi patologie croniche continuano a ricevere l'indennita' fin dal primo giorno. Per tutti gli altri lavoratori resta invece il taglio della retribuzione nella giornata iniziale di assenza. In Francia il sistema prevede un periodo di carenza che lascia il lavoratore senza indennita' nei primi giorni di assenza. In Austria i datori di lavoro possono richiedere un certificato medico anche dal primo giorno di assenza, sebbene molti contratti collettivi prevedano l'obbligo soltanto dal quarto giorno. Durante la malattia il lavoratore continua inizialmente a percepire l'intero stipendio; successivamente subentra il sistema assicurativo sanitario che puo' garantire il sostegno economico fino a 26 settimane, estendibili in alcuni casi fino a 78 settimane. Tra i sistemi piu' digitalizzati figura quello della Lituania. Non esistono giorni di carenza: il datore di lavoro paga i primi due giorni di assenza, mentre dal terzo interviene il fondo pubblico Sodra. I certificati sono completamente elettronici e vengono trasmessi automaticamente sia al datore di lavoro sia agli enti previdenziali. In Spagna i primi tre giorni di malattia per patologie comuni non sono retribuiti, salvo eventuali integrazioni previste dai contratti collettivi. Dal quarto al ventesimo giorno viene riconosciuto il 60% della base retributiva, percentuale che sale al 75% dal ventunesimo giorno in poi. Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il trattamento economico decorre invece immediatamente. In Bulgaria i lavoratori assicurati ricevono un'indennita' pari all'80% della retribuzione lorda durante la malattia, che sale al 90% in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Per accedere al beneficio e' generalmente necessario aver maturato almeno sei mesi di contribuzione. In Polonia ogni giorno di malattia e' retribuito. I primi 33 giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre successivamente interviene l'istituto previdenziale ZUS. L'indennita' corrisponde all'80% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi e puo' essere riconosciuta fino a un massimo di 182 giorni l'anno. In Grecia il sistema prevede una franchigia di tre giorni durante la quale il datore di lavoro versa soltanto meta' della retribuzione giornaliera. Successivamente interviene l'ente previdenziale EFKA.

Col-Mad.

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