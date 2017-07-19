Europa: lavoro e malattia, in Romania primo giorno non retribuito - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 Lug - La Romania, prosegue il servizio, non e' l'unico Paese in cui e' stata adottata una misura simile per scoraggiare le assenze per malattia. In alcuni Paesi, non si tratta di un solo giorno di malattia non retribuito, ma di tre.

'In Spagna, i primi tre giorni di malattia non sono retribuiti in caso di malattie comuni, comprese gravi patologie croniche come il cancro o gli infortuni.malattie non correlate al lavoro - prosegue ancora -. Tuttavia, molti datori di lavoro spagnoli stanno migliorando queste condizioni e garantiscono, attraverso i contratti collettivi di lavoro, il pagamento del 100% dello stipendio in caso di malattia'.

In Italia, i dipendenti di alcuni settori non vengono retribuiti durante i primi 3 giorni di malattia.

Nell'industria chimica, mineraria e metallurgica, tutti i giorni di malattia sono retribuiti, mentre l'agricoltura e il commercio al dettaglio "sono settori meno tutelati", dove alcuni dipendenti non hanno diritto alla retribuzione per i primi tre giorni. 'In Grecia, i datori di lavoro sono costretti a pagare il 50% dello stipendio nei giorni non retribuiti dallo Stato - prosegue ancora -.In Francia, le norme sul pagamento delle indennita' di malattia variano a seconda del contratto collettivo di lavoro. I primi tre giorni di malattia non sono retribuiti dalla previdenza sociale, che copre l'indennita' solo a partire dal quarto giorno. L'eccezione si verifica nei casi in cui il datore di lavoro desidera retribuire questi giorni' In Austria, i dipendenti vengono retribuiti dal primo giorno di malattia e ricevono il loro stipendio regolare per questo periodo, non solo una certa percentuale. Hanno diritto alla retribuzione completa per le prime otto settimane di congedo per malattia, e coloro che hanno 15 anni di servizio in azienda beneficiano di dieci settimane di congedo per malattia retribuito al 100%.

Anche in Lituania non ci sono giorni di malattia non retribuiti. Il datore di lavoro paga i primi due giorni, mentre la Cassa di Previdenza Sociale paga dal terzo giorno in poi. Anche la Bulgaria retribuisce tutti i giorni di congedo per malattia, nonostante l'elevato numero di assenze per malattia in rapporto al numero di dipendenti. La Polonia e la Georgia retribuiscono tutti i giorni di congedo per.

malattia. Col - Mad

(RADIOCOR) 18-07-26 12:17:52 (0226) 5 NNNN