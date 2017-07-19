Europa: la sfida dei Paesi dell'Ue per rendere sostenibili le strutture sanitarie -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 Gen - Il servizio racconta poi i casi che si registrano nei diversi Paesi dell'Ue. 'In Catalogna, l'ospedale universitario di Mollet de Valle's sin dalla sua costruzione nel 2010, e' stato progettato tenendo conto della sostenibilita', con un impianto geotermico per la produzione di energia, un sistema di raccolta dell'acqua piovana e soffitti radianti per diffondere calore o fresco per irraggiamento con un'alta efficienza - si legge -. Negli anni successivi sono stati installati pannelli solari, sistemi di risparmio idrico e nuove finestre coibentate. I risultati sono misurabili: dal 2012 al 2024 le emissioni sono calate del 91%, nonostante nello stesso periodo i pazienti siano aumentati del 50%'. Poi il caso dell''Hospital de la Santa Creu i Sant Pau di Barcellona dove si e' 'lavorato per ridurre l'impatto ambientale dei farmaci inalatori, tra i piu' inquinanti al mondo'. 'Questi farmaci sono utilizzati per il trattamento dell'asma e di altre patologie respiratorie, e ne esistono di diversi tipi: inalatori a polvere secca, a nebulizzazione morbida e pressurizzati a dosaggio misurato - prosegue -.

Tutti contengono idrofluorocarburi, potenti gas serra che hanno un potenziale di riscaldamento globale migliaia di volte superiore a quello della Co2. L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha creato il primo database che classifica gli inalatori in base al loro impatto ambientale, tenendo conto delle emissioni di carbonio, della tossicita' e dell'inquinamento idrico: questo strumento e' stato integrato da un algoritmo che supporta i medici al momento della prescrizione, tenendo conto da un lato delle esigenze dei pazienti, dall'altro dell'impatto ambientale dei farmaci'. In Austria, nelle montagne vicino al confine con l'Italia e con la Slovenia, l'ospedale pubblico di Villach 'gia' dal 2017 lavora per ridurre lo spreco alimentare: e' bastato rinominare le porzioni di cibo e assicurarsi che gli ordini siano effettuati correttamente dal personale, e gia' lo spreco alimentare si e' ridotto del 30%'. Nei Paesi Bassi nel 2021 'e' nata una rete che dal basso spinge per andare verso una sanita' piu' sostenibile: si chiama Dutch Green Health Alliance, e oggi ne fanno parte piu' di 230 gruppi locali, per un totale di oltre 10mila professionisti sanitari'. Poi il caso italiano dove 'manca ancora una risposta sistemica, ma alcune aziende sanitarie stanno avviando sperimentazioni in questo senso, soprattutto grazie a progetti finanziati dall'Unione europea. Si tratta pero' di iniziative che intervengono in particolare per abbattere i consumi energetici, mentre poco si sta facendo sugli altri fronti'.

