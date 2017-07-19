Europa: la lotta all'Hiv nei Paesi dell'Ue tra ritardi e virtuosismi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 nov - Tra virtuosismi e ritardi cronici, nei Paesi dell'Ue la battaglia contro il virus dell'Hiv si gioca su terreni e con modi differenti. A raccontare questo scenario e' un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'Nel 2025, l'HIV non e' piu' un'emergenza sanitaria globale, ma resta un indicatore preciso di disuguaglianza. Lo si vede con chiarezza nell'Unione Europea, dove la battaglia contro il virus si gioca su due fronti opposti - si legge nel servizio - : da un lato la prevenzione avanzata e capillare di Paesi come la Spagna, dall'altro le fragilita' strutturali del Sud-Est europeo, dove stigma, burocrazia e flussi migratori continuano a rallentare i progressi'.

L'Europa, nel suo complesso, ha ridotto drasticamente le nuove infezioni negli ultimi dieci anni. Ma sotto la superficie dei dati si apre una frattura che non e' solo sanitaria: e' politica, economica e culturale. 'Nei centri di Atene e Sofia, dove i reparti infettivi operano al limite delle risorse, i medici parlano di 'emergenza silenziosa' - prosegue il servizio - . A Madrid, invece, le autorita' sanitarie festeggiano la discesa del 60% dei nuovi casi in un decennio e l'arrivo della PrEP in farmacia'.



