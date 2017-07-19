Europa: la lotta all'Hiv nei Paesi dell'Ue tra ritardi e virtuosismi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 nov - In Grecia, l'Hiv si intreccia con la crisi migratoria e con un sistema sanitario gia' fragile. 'Secondo i dati ufficiali del National Public Health Organization, nel 2024 le nuove diagnosi sono state 650, e quasi il 40% riguarda persone di origine non greca, provenienti soprattutto dall'Africa sub-sahariana e dall'Europa orientale - prosegue il servizio -. Piu' della meta' dei migranti positivi, il 55%, arriva alle cure in fase avanzata, quando l'infezione ha gia' compromesso il sistema immunitario'. In Bulgaria, le terapie sono moderne e gratuite per tutti, assicurati o meno. Oltre 2.600 persone con Hiv sono oggi in carico ai centri sanitari, con il 99% in trattamento. Eppure, il peso sociale dell'infezione rimane enorme. 'La Bulgaria registra tra 200 e 300 nuovi casi l'anno, un'incidenza inferiore alla media UE'.

In Croazia, l'Hiv resta su livelli bassi - 58 nuovi casi nel 2024, con un'incidenza di 2,3 per 100mila abitanti, contro una media europea di 5,3 -, ma sei diagnosi su 10 avvengono in fase avanzata. 'In Spagna, invece, la traiettoria e' opposta - prosegue il servizio -. Dal 2013 al 2023 le nuove diagnosi sono calate del 60%, scendendo a 3.196 casi nel 2023. Il 55% riguarda uomini che hanno rapporti con uomini, ma la fascia piu' colpita resta quella tra i 25 e i 34 anni'.

Anche i Paesi Bassi si confermano tra i leader europei nella risposta all'Hiv. Nel 2023 si sono registrate circa 424 nuove diagnosi, con una curva ormai prossima alla stabilizzazione e tassi tra i piu' bassi dell'Unione Europea. 'In Italia la lotta all'Hiv e' segnata da un paradosso: l'accesso universale alle cure e' garantito, ma la diagnosi arriva ancora troppo tardi - prosegue il servizio -. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanita', nel 2023 sono state notificate circa 1.900 nuove diagnosi, pari a 4 casi ogni 100 mila abitanti, un dato in calo costante ma con un 60% di diagnosi tardive. Si stima inoltre che tra 13 e 15 mila persone vivano con l'infezione senza saperlo'.

