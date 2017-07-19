Europa: Italia seconda nei Paesi Ue per giovani neet -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 7 Feb - C'e' il caso dell'Italia che, nel contesto europeo, resta uno dei Paesi con piu' giovani cosiddetti Neet. Nel 2024 la percentuale di Neet di eta' compresa tra i 15 e i 29 anni e' stata del 15,2%. Una quota superiore rispetto alla media europea (11%) e distante dall'obiettivo Ue per il 2030 che indica come traguardo quello di scendere al di sotto del 9% di giovani Neet.' Ridurre questa percentuale significa mitigare la dispersione della risorsa piu' importante a disposizione di un Paese - prosegue lo studio-: l'energia e il talento delle sue giovani generazioni'. Dal quadro generale si passa poi a quello territoriale A leggere i dati emerge che la maggiore percentuale si registra nel Mezzogiorno e in citta' come Catania, Palermo e Napoli. 'I divari educativi presenti nel paese possono incidere sulla futura condizione di Neet da due punti di vista, spesso sovrapposti - viene evidenziato nell'elaborazione -. In primo luogo, un basso livello di istruzione, o comunque il raggiungimento di un titolo che non corrisponde alle competenze effettive (la cosiddetta dispersione implicita), spesso comporta il non trovare sbocchi ne' all'interno del sistema educativo, ad esempio con l'accesso all'istruzione terziaria, ne' in quello occupazionale'.

