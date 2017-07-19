Europa: Italia in vetta per produzione, esportazione e consumo di pasta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - L'Italia in vetta per produzione, esportazione e consumo di pasta. A seguire Spagna, Francia e Germania. E' il quadro descritto in un servizio del Sole 24 Ore pubblicato nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'Nel 2024 i Paesi dell'Ue hanno prodotto 6 milioni di tonnellate, per un valore di 9,1 miliardi di euro. Dati che segnano una crescita del 3% rispetto al 2024, ma anche una diminuzione del volume del 5% - si legge nel servizio -.

L'Italia siede al primo posto con una produzione di 4,2 milioni di tonnellate di pasta, pari al 69% del totale, seguita dalla Spagna con appena il 6% e 367 mila tonnellate.

Poi la Germania con il 5% e 290 mila tonnellate. La produzione non e' destinata solo al consumo interno ma guarda anche ai mercati internazionali. Non a caso, anche sul fronte delle esportazioni l'Italia sta sul podio con 2,2 milioni di tonnellate di pasta esportata a fronte di un totale di 2,9 milioni di tonnellate. Le importazioni, nel 2024, invece, si sono fermate a 1,7 milioni di tonnellate. La Spagna e' stata il secondo esportatore con 131 mila tonnellate, pari al 5% del totale'.

Col-Mad.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 20-12-25 12:20:57 (0208)EURO 5 NNNN