Europa: Italia in vetta per produzione, esportazione e consumo di pasta -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - Il primato italiano, prosegue il servizio, trova riscontro anche negli altri grandi mercati europei della pasta. 'In Francia, secondo dati della Chambre de l'Agriculture, nel 2022 il consumo ha raggiunto 566.616 tonnellate: oltre il 96% dei francesi acquista pasta e sette su dieci la mangiano almeno una volta a settimana -si legge ancora -. Ogni secondo vengono venduti quasi 16 pacchi, per un totale di 488 milioni di confezioni l'anno. I consumatori d'Oltralpe mangiano cosi' il doppio del riso e comprano pasta in media 12 volte l'anno.

Sul fronte produttivo, nel 2020 la Francia ha realizzato 453.705 tonnellate, con una preferenza marcata per gli spaghetti (23% delle scelte). Inoltre, il 26% dei francesi dichiara fedelta' a un preciso marchio'. In Grecia, la pasta rappresenta un alimento profondamente radicato. Secondo i dati dell'Unione dei produttori europei (UN.A.F.P.A.), il Paese e' secondo nell'Ue per consumo pro-capite con 12,2 kg annui, dietro l'Italia (23,3 kg) e davanti alla Germania (10,1 kg). A livello globale la Grecia e' quarta, superata da Italia, Tunisia e Venezuela. Nel 2024 il consumo europeo ha superato per la prima volta i 4 milioni di tonnellate.

