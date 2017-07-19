Europa: istruzione nelle scuole private nell'Ue, modelli e sistemi a confronto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - Il servizio racconta e mette a confronto quanto avviene anche negli altri Paesi. In Spagna, la quota di studenti in scuole private o concertadas - cioe' parzialmente finanziate dallo Stato - e' intorno al 30% della popolazione scolastica, con variazioni tra le diverse comunita' autonome. 'Le scuole concertadas costituiscono la maggioranza del settore privato e ricevono contributi pubblici proporzionati al numero di studenti iscritti, garantendo la gratuita' delle lezioni per le famiglie - prosegue -. Le scuole completamente private, invece, richiedono il pagamento integrale delle rette. Anche in Spagna la scelta del privato tende a concentrarsi nella secondaria superiore, dove le famiglie cercano percorsi piu' selettivi, programmi bilingue o opportunita' di accesso a universita' internazionali'.

C'e' il caso italiano dove la quota di studenti che frequenta scuole private e' principalmente costituita dalle scuole paritarie, integrate nel sistema nazionale e soggette a programmi riconosciuti dallo Stato. 'Queste scuole accolgono circa 10% degli studenti, con una maggiore concentrazione nella scuola dell'infanzia, mentre la presenza nelle scuole primarie e secondarie e' piu' contenuta - prosegue il servizio -. Le scuole paritarie ricevono trasferimenti pubblici che coprono parte dei costi del personale docente, ma la spesa complessiva dello Stato per queste scuole rappresenta meno del 3% della spesa pubblica totale per l'istruzione'. Nei Paesi nordici, la quota di studenti iscritti a scuole private e' generalmente piu' contenuta, tra il 5% e il 10%, ma il settore ha caratteristiche peculiari.

'In Svezia, Danimarca e Finlandia, le scuole private sono spesso strutture 'friskolor', cioe' scuole charter finanziate in gran parte con fondi pubblici e soggette a regolamentazioni stringenti. In Austria, le scuole private rappresentano circa il 13% del totale degli istituti, con 764 su quasi 6 mila scuole distribuite sul territorio - conclude il servizio -. La quota di studenti iscritti varia dal 5% nelle scuole elementari fino a un terzo nelle scuole medie professionali. La Repubblica Ceca mostra invece un quadro diverso: le scuole private costituiscono una frazione limitata del sistema. Su circa 4.300 scuole primarie, circa 250-300 sono private, mentre su 1.300 scuole secondarie circa 300 appartengono al settore privato'.

