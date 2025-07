Europa: investimenti e startup, la sfida dei Paesi Ue nell'intelligenza artificiale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 lug - C'e' poi la questione finanziamenti dove si 'osservano segnali misti'.

'Il funding medio per startup AI in Italia e' cresciuto nel 2024 rispetto all'anno precedente, passando da 606mila euro a 1,77 milioni di euro, ma rimane comunque inferiore rispetto a quanto osservato in altri contesti europei - prosegue ancora il servizio -. Nel 2023, ad esempio, le startup AI italiane avevano raccolto solo 59 milioni di euro in totale, contro i 1.910 milioni della Germania, i 1.690 milioni della Francia e i 363 milioni della Spagna' Ci sono i Paesi dell'Ue. ' La Francia sta vivendo una vera esplosione di iniziative legate all'intelligenza artificiale.

Secondo i dati del Governmental General Agency for Businesses, nel 2025 sono oltre mille le startup francesi legate all'AI, in netta crescita rispetto alle 502 del 2021.

I settori trainanti sono biotecnologie e salute (13%), seguiti da data e cloud (8%), come rilevato da France Digitale - prosegue il servizio -. La Lituania accelera sull'intelligenza artificiale, decisa a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scenario tecnologico europeo. Grazie a una strategia nazionale avviata gia' nel 2019 - seconda in Europa dopo la Francia - e a una forte sinergia tra governo, settore pubblico e startup, il Paese baltico si propone come futuro hub dell'AI in Europa'. Non solo: 'La 'Brand Lithuania Team', struttura governativa per la promozione del Paese, sottolinea l'impegno in atto: dalla creazione di un AI sandbox per testare soluzioni innovative in un contesto regolatorio protetto, all'attuazione dell'AI Act europeo con il coinvolgimento diretto dell'Innovation Agency Lithuania e dell'autorita' nazionale per le comunicazioni'.

Col-Mad

(RADIOCOR) 27-07-25 14:32:28 (0279) 5 NNNN