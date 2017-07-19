Europa: inquinamento atmosferico, le azioni dei Paesi per ridurre emissioni in citta' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 dic - Il problema delle emissioni, come sottolinea il servizio, e' sentito anche nelle citta' della repubblica Ceca dove non mancano le iniziative simili a quelle adottate in Spagna. 'Tuttavia, nonostante le numerose iniziative dall'alto e dal basso, il numero di automobili nel nostro continente continua a crescere - si legge ancora nel servizio -: nel 2024, il numero di autovetture nell'Unione Europea ha superato i 259 milioni, con un aumento del 5,9% rispetto al 2019. Il Paese con il piu' alto tasso di motorizzazione, ovvero il numero piu' elevato di autovetture ogni mille abitanti, e' l'Italia (701), seguita da Lussemburgo (670) e Finlandia (666). Con 544 auto ogni mille abitanti, sebbene questa cifra sia basata in parte su stime, la Spagna e' al di sotto della media europea di 576 auto ogni mille abitanti'. Ci sono poi le citta', come Pontevedra dove 'il numero di auto e' in costante calo negli ultimi anni'. 'La citta' ha inoltre introdotto normative - prosegue il servizio - che limitano il traffico automobilistico, sia in termini di motivo per cui si viaggia in auto sia di orari in cui e' consentito circolare in citta''.

