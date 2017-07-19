Europa: in Grecia i giovani agricoltori ci sono ma problema e' convincerli a restare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - L'eta' media degli imprenditori agricoli cresce ma manca il ricambio generazionale. A raccontare cosa avviene nei Paesi dell'Ue e' un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'In Spagna il nodo principale e' l'accesso ai terreni agricoli, in Italia la multifunzionalita' e' diventata il motore di nuovi modelli di impresa, mentre Grecia e Francia affrontano sfide legate rispettivamente alla frammentazione aziendale e alla competitivita' delle produzioni'.Il servizio prosegue raccontando il fatto che 'per cinquanta giorni gli agricoltori greci hanno protestato ai blocchi stradali in tutto il Paese. Poi sono arrivati ad Atene, davanti al Parlamento e alla residenza del primo ministro, per chiedere cio' che considerano indispensabile per continuare a fare il proprio lavoro: reddito, infrastrutture, formazione e una strategia di lungo periodo per il settore agricolo'.

A rendere particolarmente significative le proteste degli ultimi mesi e' stata la massiccia presenza di giovani sotto i quarant'anni. Non si tratta pero' di una nuova generazione che scopre l'agricoltura come scelta di vita. Molti di loro appartengono alla terza o alla quarta generazione di famiglie agricole e lottano semplicemente per poter continuare il.

lavoro dei propri genitori e nonni. Col - Mad

(RADIOCOR) 19-07-26 12:56:25 (0237) 5 NNNN