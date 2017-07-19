Europa: in Grecia giovani agricoltori ci sono ma problema e' convincerli a restare - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - In Grecia il problema del ricambio generazionale assume infatti caratteristiche diverse rispetto al resto d'Europa. La domanda non e' tanto come attrarre nuovi agricoltori, ma come evitare che quelli che gia' esistono decidano di abbandonare le campagne.'I numeri raccontano una situazione particolarmente critica. Secondo i dati di Eurostat, soltanto il 7,2% dei capi azienda agricoli ha meno di 40 anni, contro una media europea dell'11,9% - si legge nel servizio -. Allo stesso tempo, quasi il 40% degli agricoltori greci ha piu' di 65 anni, una delle percentuali piu' elevate dell'Unione europea, paragonabile soltanto a quella di Paesi come Portogallo, Cipro e Spagna'.

Un altro studio dell'istituto Dianeosis stima che quasi il 65% degli agricoltori abbia piu' di 55 anni e che il 37% abbia superato i 65 anni. Numeri che si scontrano con l'obiettivo dichiarato della Commissione europea di raddoppiare la quota di giovani agricoltori per mantenere la competitivita' del settore agricolo europeo.

'La Grecia rappresenta probabilmente il caso piu' emblematico dei quattro Paesi mediterranei analizzati in questo progetto europeo. Qui il ricambio generazionale non significa attrarre giovani che decidono di cambiare vita per trasferirsi in campagna o favorire il passaggio di consegne tra aziende consolidate - prosegue il servizio -. Significa soprattutto evitare che una generazione cresciuta nelle campagne decida di abbandonarle definitivamente. Le proteste che hanno attraversato il Paese negli ultimi mesi raccontano proprio questo. I giovani agricoltori greci non chiedono semplicemente piu' sussidi o agevolazioni fiscali. Chiedono di poter immaginare un futuro nel settore primario'. Non e' tutto: 'Reddito, formazione, infrastrutture, innovazione e una maggiore capacita' di programmazione politica emergono come le condizioni minime per rendere nuovamente attrattivo un mestiere che continua a rappresentare una componente essenziale dell'economia rurale del Paese - conclude -. La sfida, in altre parole, non e' convincere i giovani a diventare agricoltori: molti di loro lo sono gia'. La sfida e' fare in modo che non siano costretti a smettere di.

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(RADIOCOR) 19-07-26 12:56:55 (0238) 5 NNNN