Europa: in crescita il fenomeno del bullismo e cyberbullismo nei Paesi dell'Ue

Nei Paesi dell'Ue e' in crescita il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

E, seppure con modalita' differenti, interessa una fascia di giovani che dagli 11 arriva sino ai 19 anni. A raccontare quanto avviene e' un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell' ambito del progetto internazionale PULSE. Citando i dati dell'Istat, il servizio evidenzia che nel '2023 il 68,5% dei ragazzi 11-19enni dichiara di essere rimasto vittima di almeno un comportamento offensivo non rispettoso e o violento, online e o offline, nei 12 mesi precedenti la rilevazione. Il 21% dichiara di essere rimasto vittima di bullismo, ossia di aver vissuto tali comportamenti in maniera continuativa (piu' volte al mese), l'8% piu' volte a settimana'. Non solo, oltre il 14% degli 11-19enni ha subi'to offese e insulti piu' volte al mese e un giovane su 10 e' stato vittima di esclusione con frequenza anche maggiore. Il fenomeno non riguarda solo i maschi ma anche le femmine. Per la presidente del Tribunale dei minori di Napoli Paola Brunese, intervistata nel servizio, e' necessario denunciare quanto avviene. A guardare con attenzione al fenomeno anche il mondo scientifico con lo psichiatra e responsabile nazionale dell'organizzazione psichiatria democratica Emilio Lupo.

