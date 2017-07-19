Europa: in Austria verso divieto ad alcolici nelle banchine delle stazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ago - Le Ferrovie Federali Austriache (OBB) stanno valutando il divieto di consumo di alcolici in 17 stazioni ferroviarie, per tutelare i dipendenti e migliorare l'esperienza complessiva dei passeggeri. Gli esperti criticano questa decisione, sostenendo che penalizzera' le fasce piu' svantaggiate della popolazione. A raccontare quanto avviene e' un servizio pubblicato su Der Standard, nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'Il consumo di alcolici sara' vietato in alcune stazioni ferroviarie. La decisione fa seguito ad alcuni episodi che hanno coinvolto persone in stato di ebbrezza - si legge nel servizio -. Il consumo di alcol in pubblico e' gia' vietato in alcune stazioni e le Ferrovie Federali Austriache stanno valutando di estendere il divieto. Anche la birra in lattina sui treni e' sotto esame: secondo il Ministero dei Trasporti, si sta valutando un divieto di consumo sui treni delle Ferrovie Federali Austriache (OBB)'. Il servizio prosegue sottolineando che 'Deutsche Bahn ha recentemente annunciato il divieto di alcol in tutte le sue 5.400 stazioni ferroviarie - prosegue il servizio -. La decisione e' seguita a un alterco tra un passeggero ubriaco e un dipendente delle ferrovie, in cui quest'ultimo e' rimasto gravemente ferito.

Il consumo di vino, birra, superalcolici e bevande simili sara' vietato sulle banchine e nelle aree di transito delle stazioni, al di fuori delle zone di ristorazione designate.

Il regolamento dovrebbe entrare in vigore in tutta la Germania entro il 15 ottobre'. Col - Mad.

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