Europa: in Austria verso divieto ad alcolici nelle banchine delle stazioni - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ago - Il servizio prosegue raccontando degli altri casi. Dalle ferrovie federali austriache, all'Olanda.

'Un portavoce delle Ferrovie Federali Olandesi (OBB) ha dichiarato al quotidiano STANDARD - prosegue ancora il servizio -: "Le stazioni ferroviarie sono aree particolarmente sensibili e accessibili al pubblico, dove si radunano diverse categorie di persone. L'obiettivo e' "migliorare ulteriormente la qualita' del soggiorno, la pulizia e il senso di sicurezza per tutti coloro che le frequentano''.

Il divieto di consumo di alcolici e' in vigore nella stazione Westbahnhof di Vienna da maggio, con l'eccezione delle bevande acquistate nei ristoranti interni. Quanto all'applicazione del divieto, 'avviene attraverso il regolamento interno della stazione. Questo gia' vieta il consumo "eccessivo" di alcolici in tutte le stazioni ferroviarie'. A livello internazionale, la tendenza e' verso un approccio piu' restrittivo nei confronti dell'alcol. In Bulgaria, ad esempio, negli ultimi anni sempre piu' comuni hanno vietato completamente il consumo di alcolici in pubblico. 'Nella citta' portuale di Varna e a Plovdiv, la seconda citta' piu' grande del Paese, bere al di fuori di bar e ristoranti - ad esempio, per strada, nelle piazze, nei parchi, nei cortili dei condomini o alle fermate degli autobus - e' severamente proibito - prosegue -. In Polonia, i politici locali si sono recentemente concentrati maggiormente sulle restrizioni orarie per la vendita di alcolici. Negli ultimi anni, tutte le principali citta' polacche - piu' recentemente la capitale, Varsavia - hanno vietato la vendita di alcolici nei negozi e nelle stazioni di servizio dopo le 22:00. Citta' come Cracovia e Pozna segnalano ora una significativa riduzione delle chiamate notturne alla polizia e ai servizi di emergenza'. Col - Mad.

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