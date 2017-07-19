Europa: il vaiolo di pecore e capre in Grecia, mette in crisi anche la feta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 mar - Quasi mezzo milione di capi (ovini e caprini) abbattuti e dietro l'angolo la paura che possa essere messo in crisi il mercato della feta.

E' quanto avviene in Grecia dove pecore e capre sono alle prese con una grande epidemia di vaiolo. A raccontarlo e' un servizio pubblicato sull'Osservartorio Balcani Caucaso e transeuropa, nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'Il governo greco si trova tra l'incudine e il martello di fronte a un'epidemia di vaiolo ovino e caprino che ha gia' portato all'abbattimento di quasi mezzo milione di animali su circa 10 milioni complessivi - si legge nel servizio -. Il primo focolaio e' stato individuato il 21 agosto 2024: da allora, a differenza di quanto successo in passato, la malattia si e' diffusa in maniera incontrollata'.Fino al 19 dicembre 2025, secondo i dati del Comitato scientifico nazionale per la gestione e il controllo del vaiolo, erano stati confermati casi in 2.449 aziende agricole. 'Il numero di focolai e' gigantesco - ricostruisce il sito, citando un'intervista di El Confidencial Raul Rivas, microbiologo dell'Istituto di ricerca in agrobiotecnologia dell'Universita' di Salamanca, in Spagna-. Si pensava che l'inverno avrebbe aiutato, ma nelle ultime settimane l'epidemia ha continuato a diffondersi'.

