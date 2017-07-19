Europa: il vaiolo di pecore e capre in Grecia, mette in crisi anche la feta -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 mar - Il servizio prosegue ricordando che 'nonostante le dimensioni della crisi, il governo greco e' contrario ad avviare una campagna vaccinale, come invece consigliano l'Organizzazione mondiale della sanita' animale e la Commissione europea'. 'La ragione principale e' economica, e ha molto a che fare con la feta - si legge nel servizio -. L'80 per cento del latte ovino e caprino prodotto in Grecia e' infatti destinato alla produzione di questo formaggio, spiega Rivas. Circa i due terzi della produzione di feta e' destinata alle esportazioni: 'Se partisse la vaccinazione, come vorrebbero anche alcuni agricoltori, la Grecia verrebbe dichiarata paese endemico, con conseguenti forti restrizioni alle esportazioni''. Comunque vada, nei prossimi mesi il mercato della feta 'attraversera' inevitabilmente delle turbolenze'.

'Per il momento la produzione di feta sta proseguendo grazie alle riserve di latte, ma con quasi mezzo milione di animali abbattuti - conclude il servizio -, la produzione di latte ovicaprino in Grecia e' notevolmente diminuita. 'Nei prossimi mesi la feta potrebbe diventare un bene di lusso a causa dell'aumento del suo prezzo''.

Col - Mad.

