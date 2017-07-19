Europa: il problema dei rifiuti nucleari, il caso Bulgaria e gli altri Paesi dell'Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 Dic - Non tutti i Paesi dell'Ue hanno designato un deposito di scorie altamente radioattive. A oggi questo atto e' stato compiuto solo dalla Finlandia, Svezia e Francia. A delineare questo scenario e' un servizio pubblicato su observer.com nell'ambiti del progetto internazionale PULSE.

'Con una quota di quasi il 10% della produzione mondiale di energia elettrica nel 2024 e oltre 70 anni di attivita', le centrali nucleari di tutto il mondo producono 430.000 tonnellate di combustibile nucleare esaurito, di cui circa due terzi rimangono in deposito, secondo l'Agenzia per l'energia nucleare - si legge nel servizio -. In Europa (escluse Russia e Slovacchia), sono stoccate oltre 60.000 tonnellate di combustibile nucleare esaurito, la maggior parte delle quali in Francia'.

Nessun paese al mondo dispone ancora di un deposito geologico profondo per il combustibile nucleare esaurito in funzione.

La Finlandia e' l'unico paese che sta attualmente costruendo un deposito permanente per questo tipo di scorie nucleari estremamente pericolose.

Gli Stati Uniti stanno conducendo un progetto pilota per l'isolamento delle scorie. Tuttavia, questo deposito viene utilizzato solo per scorie transuraniche a lunga vita provenienti da armi nucleari, non per il combustibile nucleare esaurito proveniente da reattori commerciali.

'La centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria, ad esempio, ha 4.500 unita' di combustibile nucleare esaurito (SNF) in deposito che avrebbero dovuto essere spedite in Russia per il riprocessamento e la riduzione delle dimensioni a scorie altamente radioattive vetrificate, ma cio' non avviene dal.

2022 a causa della guerra in Ucraina'. Col - Mad

