Europa: il problema dei rifiuti nucleari, il caso Bulgaria e gli altri Paesi dell'Ue - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 Dic - Una delle possibilita' di recupero dei rifiuti e' quella di trasformarli 'da un peso in un nuovo combustibile'. 'Una tale possibilita' esiste in Francia e gia' alla fine del 2022 la francese Framatome - si legge ancora -, che il prossimo autunno dovrebbe iniziare a fornire combustibile analogo all'attuale combustibile russo per una delle unita' operative della centrale nucleare di Kozloduy, si e' offerta di riciclare gli elementi russi accumulati'.

Quindi il caso della Francia, sede dell'impianto di Orano la Hague, uno dei principali attori mondiali nel riciclaggio del combustibile nucleare esaurito. Il processo e' in corso da 10 anni.

'Dopo che i robot hanno rimosso le barre usate, queste vengono immerse in un bagno di cinque anni, seguito da un secondo bagno in una soluzione di acido nitrico per il combustibile gia' tagliato in piccoli pezzi. Li', il materiale nucleare viene disciolto e finalmente il 96% del materiale (il 95% e' uranio e l'1% e' plutonio) e' pronto per essere processato -prosegue ancora -. Una serie di complesse operazioni chimiche convertono l'uranio in nitrato di uranile e il plutonio diventa ossido di plutonio, che viene utilizzato per produrre un combustibile fresco chiamato MOX - ossidi misti di uranio e plutonio - per ridurre del 25% il.

fabbisogno di uranio naturale'.Col - Mad

