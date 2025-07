Europa: il 30% degli abitanti alle prese con la scarsita' d'acqua

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Il 30% degli europei, in media, soffre le conseguenze della scarsita' d'acqua. A ricostruire questo scenario, partendo dai dati elaborati dalla Commissione europea, e' un servizio pubblicato da Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Il 30% degli europei, in media, soffre le conseguenze della scarsita' d'acqua. Si tratta di un numero raddoppiato negli ultimi 10 anni - si legge nel servizio-, che tradotto significa: 23 milioni di persone non hanno accesso all'acqua potabile sicura e con l'aumento della domanda a livello globale, l'UE non da' piu' questo bene comune per scontato'.

Proprio per affrontare questa situazione l'Ue ha deciso di incrementare gli investimenti per la gestione sostenibile dell'acqua con un'attenzione particolare alla corretta gestione di risorse. Comportamenti corretti potrebbero far risparmiare 'fino a 2,8 miliardi di euro l'anno, creando 9 mila posti di lavoro'. La siccita' si fa sentire anche in Italia dove l'intero territorio nazionale registra 3 livelli differenti di crisi su una scala di 4. Lo studio dell'Ispra, che effettua un monitoraggio costante, indica la Sicilia come regione con una severita' alta. Ci sono poi altre regioni con severita' media: si tratta del distretto Sardegna, distretto Appennino meridionale, dove ci sono situazioni differenti a seconda del comparto d'uso, e il distretto dell'Appennino centrale. A vivere una condizione di normalita' il distretto del Fiume Po, il distretto dell'Appennino settentrionale e il distretto delle Alpi orientali. Non e' tutto: 'Ai primi di giugno i ricercatori della fondazione Cima (centro di ricerca senza scopo di lucro, di rilevanza nazionale, che promuove studio, ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione nell'ingegneria e nelle scienze ambientali) - prosegue il servizio - hanno effettuato una serie di rilievi nelle montagne su chiazze di neve sparse su crinali e conche d'alta quota. Studio da quella che viene definita la riserva strategica nascosta da cui dipendono fiumi, laghi, colture e vita'.

Col - Mad

(RADIOCOR) 11-07-25 16:31:36 (0520)EURO 5 NNNN