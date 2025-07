Europa: il 30% degli abitanti alle prese con la scarsita' d'acqua -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - C'e' poi il caso spagnolo dove la situazione si presenta con luci e ombre.

'Secondo i dati diffusi dal Ministero per la Transizione Ecologica e la Sfida Demografica, le riserve idriche spagnole si attestano al 75,7% della loro capacita' totale. I bacini idrici attualmente immagazzinano 42.410 ettometri cubi d'acqua, con un calo di 429 hm (-0,8%) solo nell'ultima settimana - si legge nel servizio -. La primavera particolarmente piovosa ha pero' inciso in modo rilevante, soprattutto sul versante atlantico, con piogge abbondanti anche su quello mediterraneo: a San Sebastia'n - Donostia si sono registrati 76,7 mm di precipitazioni'. Non solo: 'Il confronto con la media degli ultimi dieci anni per lo stesso periodo e' significativo: in passato le riserve si attestavano al 61%, pari a 34.700 hm. Oggi, quindi, i livelli sono superiori di ben 14 punti percentuali'. Inoltre, conclude il servizio, 'L'AEMET (Agenzia meteorologica statale) certifica cosi' la fine della lunga siccita' iniziata alla fine del 2022. Ma le autorita' avvertono: questa situazione favorevole non garantisce l'assenza di restrizioni per il resto dell'anno'.

