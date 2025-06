Europa: i laureati stem italiani e europei vanno in Cina, India e Brasile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Cresce la tendenza dei laureati italiani ed europei ad andare in Cina, Brasile e India. E' quanto emerge da un servizio realizzato dal Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Negli ultimi anni un numero limitato ma significativo di laureati italiani in ambito scientifico ha intrapreso percorsi di studio e lavoro fuori dalle consuete rotte migratorie europee. Tra le destinazioni che stanno emergendo, la Cina e' uno dei Paesi in grado di attrarre figure altamente specializzate - si legge nel servizio -. Le universita' cinesi stanno attivamente 'corteggiando' scienziati occidentali con pacchetti contrattuali altamente competitivi.

In particolare, il programma governativo cinese 'Thousand Talents Plan' offre stipendi elevati, fondi di ricerca dedicati, bonus per l'acquisto di immobili e sostegni familiari, in un contesto in cui le universita' cinesi scalano le classifiche internazionali'. Il fenomeno, come sottolinea il servizio, riguarda soprattutto scienziati e ricercatori nelle scienze naturali, come fisica, biologia e chimica.

