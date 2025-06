Europa: i laureati stem italiani e europei vanno in Cina, India e Brasile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Il fenomeno non riguarda solo l'Italia. 'In Spagna sono oltre 400 i ricercatori registrati presso la Red de Investigadores Espana-China (Rice) - segno di una mobilita' crescente anche tra i giovani scienziati iberici verso il sistema accademico cinese, attratti da condizioni lavorative difficilmente replicabili in Europa'. Secondo gli esperti intervistati uno dei motivi che spinge i giovani a partire e' lo stipendio. In qualche caso anche il fatto che viene garantito un impiego al coniuge. Il quadro cinese si inserisce in una trasformazione piu' ampia, che coinvolge anche altri paesi del Sud globale.

'Anche il Brasile viene indicato come possibile meta per profili scientifici italiani -prosegue il servizio -. Il Rapporto 'Inclusione & Diversita'', pubblicato nel 2024 dal Cnr - Irpps in collaborazione con il ministero dell'Universita' e della Ricerca, segnala una crescente mobilita' femminile verso il paese sudamericano nel campo delle discipline Stem'.

Per quanto riguarda l'India, negli ultimi anni, 'ha rafforzato la cooperazione scientifica con l'Italia, dando impulso a programmi di scambio e ricerca congiunta in settori ad alta specializzazione'. Nel 2025, un accordo bilaterale tra i due Paesi ha previsto progetti condivisi in ambiti come intelligenza artificiale, biotecnologie e tecnologie quantistiche.

