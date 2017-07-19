Europa: giovani, in Lituania il primo tentativo per vietare i social ai minori - 2 -
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Da qui una serie di proposte con lo sbarramento a 16 anni e poi le sanzioni.
'un fornitore di servizi di social network che non rispetti gli obblighi stabiliti in materia di verifica dell'eta' sara' multato: per la prima violazione da 500 a 1.500 euro, per le violazioni reiterate da 1.500 a 4.000 euro'. Proposte non definitive che dovranno poi essere ridiscusse.
'Le restrizioni di eta' devono essere combinate con il rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale - prosegue ancora il servizio -: i minori stanno diventando sempre piu' non solo consumatori di contenuti, ma anche creatori o opinionisti, spesso coinvolti in attivita' commerciali senza un'adeguata protezione'.
Col - Mad
(RADIOCOR) 21-03-26 12:28:08 (0216) 5 NNNN