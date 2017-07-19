Europa: gestione dell'acqua, nei Paesi dell'Ue in crescita la privatizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 feb - Cresce la tendenza, nei Paesi dell'Ue, a privatizzare l'acqua. In Italia la risorsa e' ancora pubblica ma a gestione industriale, con societa' esterne a totale controllo pubblico oppure con altre formule in cui ci sono aziende che sono controllate per la maggioranza dal pubblico ma di cui fanno parte anche soci di minoranza privati. A descrivere questo scenario e' un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

In Italia la gestione non e' uguale in tutte le citta' o regioni. In ogni caso, come viene sottolineato nel servizio, e' controllo pubblico. Nel servizio viene citato, per fare alcuni esempi, il caso della societa' di gestione dell'acqua di Roma, a maggioranza pubblica, e della societa' di gestione della risorsa in Sardegna, affidata a una societa' a totale controllo pubblico.

