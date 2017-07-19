Europa: formazione, con lauree di tendenza rischio difficolta' a trovare lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 Lug - Le lauree di 'moda' fanno 'schizzare' il numero di studenti che, alla fine del corso di studi hanno difficolta' a trovare un impiego. A raccontare questo aspetto legato alla formazione e all'impiego dei giovani, e' un servizio pubblicato su El Confidencial nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

Il servizio parla dei settori come 'criminologia, sviluppo di videogiochi e psicologia, ognuno dei quali rappresenta un diverso aspetto del problema, ma tutti accomunati da tre fattori - si legge nel servizio -: il numero di studenti e' salito alle stelle, l'offerta formativa e' aumentata e i tassi di collocamento lavorativo non sono cresciuti di pari passo, rischiando di trasformarsi in fabbriche di disoccupazione'.

''Ci sara' sempre una discrepanza tra cio' che le persone desiderano fare e l'economia" -osserva il sociologo dell'educazione Jose' Saturnino Marti'nez Garci'a, dell'Universita' di La Laguna intervistato da El Confidencial -. Spesso, l'evoluzione di queste preferenze dipende da fattori strutturali ("quelli che richiedono sforzo fisico, causano problemi di salute, ecc.") e da circostanze che rendono alcuni lavori piu' prestigiosi di altri, e questo prestigio cambia con le tendenze. E' qui che entrano in gioco questi corsi di laurea, che un tempo erano cio' che era Comunicazione Audiovisiva, "che sembrava piu' affascinante perche' implicava lavorare in televisione o al cinema''. A volte, continua il sociologo, si tratta semplicemente di scegliere un nome piuttosto che un altro. 'E' il caso di Criminologia, che, come sottolinea il sociologo, genera molta confusione perche' "la gente pensa che abbia a che fare con la scienza forense''.

Fin dalla sua introduzione come corso di laurea nel 2003-2004, Criminologia ha registrato una domanda estremamente elevata.

'La grande domanda e' come riequilibrare questo squilibrio.

Le universita' pubbliche, in generale, e a causa della loro missione sociale, tendono a "mantenere la calma'- prosegue ancora -, per usare le parole del sociologo, e non si affrettano ad aumentare il numero di posti offerti in parallelo alla domanda (da qui, ad esempio, gli elevati requisiti di ammissione per alcuni corsi di laurea)'.

Col-Mad

(RADIOCOR) 26-07-26 12:55:38 (0224) 5 NNNN