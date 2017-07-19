Europa: espansione hyperscaler procede a ritmo sostenuto, regolamentazione scarsa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - Il boom dell'IA in corso sta alimentando la costruzione di data center ovunque.

Si prevede che la Commissione europea pubblichera' questo mese un bando di gara da 20 miliardi di euro per la costruzione delle cosiddette gigafactory per l'intelligenza artificiale, al quale potranno partecipare gli Stati membri.

A raccontarlo e' un servizio pubblicato su Der Standard nell'ambito del progetto internazionale PULSE. Il servizio evidenzia che 'Un'analisi dei risultati della ricerca rivela rapidamente che tutti i paesi hanno in comune il fatto che i loro governi generalmente sostengono l'espansione dei data center - prosegue -. La Francia, ad esempio, si sta attivamente posizionando come sede per le gigafactory per l'intelligenza artificiale, come riporta Voxeurop. Secondo l'operatore della rete elettrica nazionale RTE, lo Stato ha gia' individuato 65 siti idonei e cinque ulteriori siti "accelerati" per i data center legati all'intelligenza artificiale'.

Ex siti industriali vengono commercializzati a questo scopo, alcuni offrendo persino opzioni di connessione diretta alla rete e tariffe elettriche personalizzate. Un esempio e' il sito dell'ex centrale termoelettrica a carbone di Montereau, dove e' prevista la costruzione di un hyperscaler da 4 miliardi di euro. A Chateauroux, Google prevede di realizzare da otto a dieci data center su un'area di circa 195 ettari; il progetto e' nelle fasi finali prima di ottenere i permessi di costruzione.

Col-Mad

(RADIOCOR) 25-07-26 13:14:25 (0247) 5 NNNN