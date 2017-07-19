Europa: espansione hyperscaler procede a ritmo sostenuto, regolamentazione scarsa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - A proposito di procedure di autorizzazione, i tempi di approvazione sono stati accorciati nell'ambito delle cosiddette riforme "Green Industry'. 'Secondo Voxeurope, sebbene vi sia resistenza a tali progetti, questa e' distribuita in modo disomogeneo e spesso circoscritta a livello locale - evidenzia il servizio -. La Courneuve e' un esempio: i residenti hanno protestato contro un progetto dell'operatore di data center Interxion a causa del rumore, dello stoccaggio del carburante, della mancanza di partecipazione pubblica e della scarsita' di posti di lavoro locali. Anche il progetto di Google e' controverso per la mancanza di trasparenza e per le preoccupazioni ambientali. Tuttavia, iniziative a livello nazionale non si sono ancora concretizzate'.

In Italia, i data center sono spesso promossi come soluzione per riqualificare le aree industriali abbandonate. 'Ad esempio, sono previsti tre data center sugli ex stabilimenti di Citroen, Iveco e Olivetti a Pregnana Milanese, che rappresentano il 20% della superficie edificata del comune - prosegue ancora il servizio -. I comuni generalmente accolgono favorevolmente i data center, come riportato da OBCT. Beneficiano inoltre degli oneri di urbanizzazione pagati dagli sviluppatori. In alcuni casi, vengono concordate misure compensative, ovvero il settore privato finanzia infrastrutture pubbliche per compensare l'impatto ambientale causato'. Secondo l'Osservatorio sui Data Center del Politecnico di Milano, tra il 2026 e il 2028 sono previsti investimenti per un totale di 25,4 miliardi di euro nel settore dei data center.

Col-Mad

(RADIOCOR) 25-07-26 13:16:43 (0249) 5 NNNN