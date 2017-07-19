Europa: emergenza sangue, in Romania crisi di donazioni - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 Ago - Il servizio prosegue raccontando anche quello che avviene in altri Paesi.

'Anche la Croazia offre incentivi: i donatori ricevono un pranzo gratuito e coloro che hanno effettuato piu' di 30 donazioni beneficiano del trasporto pubblico gratuito - si legge ancora -. Nella Repubblica Ceca, viene offerto un giorno libero il giorno della donazione, oltre a buoni per il trasporto pubblico. Inoltre, alcuni ospedali organizzano concorsi e assegnano premi per motivare i donatori'.

Nella maggior parte dei paesi europei, tuttavia, non vengono offerti incentivi economici, come in Romania. 'Questa politica e' applicata anche in Irlanda: la donazione di sangue e' un atto altruistico, senza incentivi - si legge ancora nel servizio -. La situazione e' simile in Austria, dove la donazione di sangue volontaria e gratuita e' considerata un atto di solidarieta', secondo la Croce Rossa, responsabile della gestione delle donazioni di sangue'. Nel servizio viene ribadito che nonostante gli incentivi, il numero delle donazioni e' ancora basso.

