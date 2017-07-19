Europa: educazione finanziaria, a che punto sono i paesi dell'Ue? - PULSE

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 Nov - Qualcuno e' piu' avanti, altri, invece, devono fare i conti con un cammino molto lento. E benche' il quadro sia in miglioramento, il livello di educazione finanziaria degli italiani e' ancora decisamente sotto la media dei paesi industrializzati e in ogni caso non adeguato al ruolo che il nostro paese svolge a livello economico nella scena internazionale. A delineare questo scenario che interessa i diversi Paesi dell'Ue e' un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto PULSE. 'La percentuale di cittadini italiani che hanno mostrato nei test un livello di alfabetizzazione finanziaria considerato sufficiente dall'Ocse nella sua ultima rilevazione si e' attestato al 44,3% - si legge nel servizio -, mentre un'indagine precedente, la Standard & Poor's Ratings Services Global Financial Literacy Survey (Global Finlit Survey), mostra che solo il 37% degli italiani comprende correttamente i concetti finanziari di base, ossia inflazione, diversificazione e comprensione della differenza tra rendimenti semplici e composti. L'Italia si posiziona cosi' in coda alla classifica dei paesi industrializzati e all'interno dell'Unione Europea, sopravanzata nelle classifiche internazionali anche da molti paesi africani' Tutti gli studi mostrano una rilevante e crescente disuguaglianza in termini di alfabetizzazione finanziaria lungo la penisola: tra Nord e Sud, tra uomini e donne, tra anziani e giovani, tra le persone piu' istruite e quelle che invece hanno una bassa scolarita', tra le fasce di reddito (e patrimonio) piu' consistenti e quelle che invece hanno entrate minori. 'Sul tema inflazione ad esempio il 21% delle donne mostra di non conoscere la risposta corretta, rispetto al 10% degli uomini - prosegue il servizio -. Da registrare come l'educazione finanziaria sia entrata nei curriculum scolastici solo nell'anno scolastico 2024/25, con sette ore l'anno previste per le secondarie superiori all'interno dei percorsi di educazione civica: troppo poco per imprimere un impatto significativo. Il tema e' nelle mani di professori volenterosi che si appoggiano ad associazioni, fondazioni, media e soggetti di mercato (banche e assicurazioni) per implementare iniziative di educazione finanziaria in classe'.

